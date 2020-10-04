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أخبار العالم

من الفلبين.. جزر سليمان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:16 ص
الإجراءات المتبعة
الإجراءات المتبعة لاحتواء فيروس كورونا
شيماء مصطفى
أعلنت جزر سليمان، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجل أي حالة حتى الآن إلى تسعة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري في خطاب تلفزيوني السبت الماضي، إن طالبا وصل مؤخرا من الفلبين في وخضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من فيروس كورونا رغم مجهودنا المشترك لمنع الوباء من الوصول إلى بلدنا".

وحث السكان على الحفاظ على هدوئهم، مؤكدا أنه تم تفعيل عملية تتبع المخالطين وتنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى منع انتشار الفيروس.

وأكد أنه ليس من الضروري فرض حجر منزلي.

ووضع 18 طالبا آخر في الحجر بمانيلا بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس.

وكانت جزر سليمان أغلقت حدودها في مارس الماضي مع انتشار فيروس كورونا بالعالم، فيما علق أكثر من 400 طالب في الفلبين.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد أن الأمل لا يزال قائما للتغلب على جائحة كـوفيد-19.

وقال إنني أعلم أن العديد منكم حزينون، وأن هذه لحظة صعبة على العالم، لكن أود أن أكون واضحا، ثمةّ براعم خضراء للأمل وبصرف النظر عن مكان وجود بلد أو منطقة أو مدينة أو بلدة، لم يفت الأوان بعد لتغيير مسار تفشي المرض".

ودعا القادة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات، فيما دعا المواطنين لتبني تلك الإجراءات.

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