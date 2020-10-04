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الأرصاد تحذر: طقس حار وشبورة الأيام القادمة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن الأجواء إلى حد كبير بها حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة معتدلة على كل السواحل الشمالية للبلاد.


وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على محافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.


وأوضح أنه بالرغم من أن الجو شديد الحرارة على جنوب الصعيد، إلا أن هناك انخفاضا في معدلات درجات الحرارة عن الفترة السابقة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات مئوية، وبعد أن كانت تسجل 40 و41 درجة أصبحت تسجل 38 و37 درجة مئوية.


وأكد أنه في النصف الثاني من الأسبوع الجاري ستتعرض البلاد لمنخفض جوي، يعمل على حبس كميات الرطوبة القريبة من سطح الأرض، مما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة بين 33 و35 درجة على القاهرة.


ولفت إلى أننا في بداية فصل الخريف، ومن الممكن أن تشهد البلاد مجموعة من التقلبات المناخية الحادة والعنيفة خلال تلك الفترة والـ 3 أشهر القادمة، ومن المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول.

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