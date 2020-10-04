AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إرادة أمة وهزيمة مُذلة للإسرائيليين.. 47 عاما على نصر أكتوبر واستعادة مصر لـ سيناء

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
الذكرى السابعة والأربعون
الذكرى السابعة والأربعون لنصر السادس من أكتوبر 1973
محمد إبراهيم
قُدر لمصر، بحكم موقعها الجغرافي، ومكانتها الاستراتيجية، بأن تُصبح قُبلة العالم على مدار التاريخ، فمصر المكان – والمكانة، تتوسط العالم، وتربط قاراته ببعضها البعض، ما جعلها محط أنظار الجميع، وأن من يسيطر عليها، فهو قد سيطر على قلب العالم أجمع.
 
ولنتيجة موقعها الجغرافي، سعت العديد من الدول لاحتلال مصر، ليستغلوا موقعها، وليتحكموا في كل شيء، إلا أنه منذ عهد الفراعنة وما تلاها من عصور، كانت مصر والمصريون، عاصين على الانكسار، أقوياء في الدفاع عن أرضهم ووطنهم.
 
وكان المدخل الرئيسي لأي مُحتل، كان يريد أن يقوم باحتلال مصر، هي سيناء، أطهر بقعة في مصر، أرض الأنبياء، تلك الأرض المقدسة، التي أقسم الله بها في قرآنه بقوله عز وجل وَطُور سِينِينَ، والتي ضحى من أجلها عشرات الآلاف على مدار التاريخ، خاصة التاريخ الحديث، لحمايتها وصونها من المخططات والمؤامرات، التي تحاك ضدها بصفة مستمرة.
 
وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع، فلقد ضحى من أجلها آلاف المصريين لكي يحافظوا على أغلى بقعة في الوطن، نظرًا لموقعها الجغرافي والإستراتيجي، حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، وهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب.
 
والمعروف عن سيناء أنها البوابة الشرقية لمصر، وحصن الدفاع الأول عن أمن مصر وترابها الوطني، وهي البيئة الثرية بكل مقومات الجمال والطبيعة والحياة برمالها الذهبية وجبالها الشامخة وشواطئها الساحرة ووديانها الخضراء وكنوز الجمال والثروة تحت بحارها، وفي باطن أرضها من «نفط ومعادن»، فهي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية هذه الأرض.
 
ولأن سيناء هي أغلى وأطهر بقعة بالنسبة للمصريين، فتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.
 
عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.
 
وبمناسبة تلك الذكرى العزيزة على قلوب جميع المصريين، سيقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من التقارير المتنوعة، تنشر اليوم، ولعدة أيام، نعرض فيها قصصا وبطولات عن نصر أكتوبر 73، والشخصيات التي ساهمت في النصر المبين.
Advertisements

موضوعات متعلقة

في الذكرى السابعة للتفويض.. كيف نجحت القوات المسلحة في إفشال المخططات الإرهابية لفصل سيناء عن مصر؟

عبدالواحد فضل يكتب: مصر أم الدنيا

الإخوان ودعم الإرهاب في سيناء.. التاريخ الأسود للجماعة الإرهابية في مصر

أهالي الفيوم يحتفلون غدا بذكرى أكتوبر بميدان السواقي

لوجو احتفال القوات المسلحة بـ الذكرى 47 لنصر أكتوبر 73

ترشيحاتنا

البطاطس بـ 3.75 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 4-10-2020

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

أذربيجان تقصف كبرى مدن إقليم كاراباخ

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

علامات تغيير سير الكاتينة.. تعرف عليها

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة