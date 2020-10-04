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حوادث

ضبط ٥ أطنان جمبرى وسمك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
سمك غير الصح
سمك غير الصح
كتب محمد صبرى
تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥ أطنان "جمبرى، أسماك ماكريل، سبيط ، كابوريا" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.




وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بمدينة السلام.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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