ضبط ٥ أطنان جمبرى وسمك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥ أطنان "جمبرى، أسماك ماكريل، سبيط ، كابوريا " يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

















وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بمدينة السلام.







