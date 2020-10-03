ضبط 3 مصانع مخالفة لإنتاج عسل النحل غير صالح للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالتعاون مباحث التموين حملات مكثفة علي مدي ثلاثة أيام متواصله، لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية، بنطاق مركزي وادي النطرون ودمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من ٢٦٠٠ صنف وعبوة أدوية بيطريه منتهية الصلاحيه معروضه في الصيدليات البيطرية، وضبط أكثر من ١٦ طن دهانات ومعجون حوائط ومواد عازله داخل مصنع دهانات بدون سجل صناعي ويقلد علامات وماركات شهيره ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مصنع چواكت رياضيه بدون أي تراخيص ويقلد علامات شركات رياضيه عالميه ويضع إستيكارات مقلده، وتم التحفظ علي ٦٨ سترة رياضية يعرض في محلات الملابس الرياضيه علي أنه مستورد وأصلي وبعلامات شركات عالميه شهيره، وضبط ٢٠ چنب،٥ رول قماش مستورد، وكميات ضخمه من الإستيكارت العالميه المقلده، وضبط ٦٥٠ عبوة بويات منتهية الصلاحيه بمعرض بويات.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط ٨٠ كرتونة بطاطس مقلية وسناكس منتهية الصلاحيه بكل كرتونه ١٢ عبوه عائليه بإجمالي ٩٦٠ عبوه بمركز توزيع غير مرخص،و ضبط مخبز بلدي مدعم يعمل من الساعه ٥ مساءا حتي ٨ مساءا وينتج الخبز المدعم بوزن ٥٧ جرام للرغيف بعجز ٣٣ جرام بالرغيف الواحد، وتم ضبط ١٥ شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها داخل المخبز زياده عن حصته. وقد تم إغلاق المخبز فورا لمدة ٣ شهور تنفيذا للائحة المخابز والتوجيه الوزاري.

كما تم ضبط ٧ مخابز تنتج الخبز المدعم ناقص الوزن القانوني، وضبط ٢٢٥ بطاقه تموينيه داخل أحد المخابز البلديه، وضبط ١٥٥٠ رغيف مدعم أثناء تهريبها للسوق السوداء والمطاعم بأحد التروسيكلات، وضبط ١٠ مخابز متوقفه عن الإنتاج بدون إذن رسمي أو عذر قهري رغم صرف حصة الدقيق لها وتوفر جميع عناصر الإنتاج.

كما تم ضبط في مركز وادي النطرون ٢٠٠ صفيحه بإجمالي ٤ طن عسل أبيض منتج خام تحت التجهيز بدون علامات أو بيانات، و١٥٠عبوه وزن الواحد ٨٠٠جرام عسل أبيض منتج نهائي بدون وعلامات و بيانات، وضبط ٤ برميل وزن الواحد ١٥٠ كم عسل أبيض بدون وعلامات وبيانات، ١٢٠ بستله مخلل زيتون بإجمالي ٢٠٠ كم بدون علامات وبيانات، وضبط ١٠٠٠ عبوة عسل أبيض

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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