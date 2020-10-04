البنك الأهلي يرعى كشفا أثريا جديدا بمنطقة سقارة.. صور

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وأعلن الدكتور العناني، أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن الكشف الأثري الذي تم اكتشافه في منطقة " جبانة رجال الدولة " بسقارة والتي عثر فيها على جبانة للقطط والحيوانات القديمة والطيور المحنطة التي كان يقدسها المصري القديم، حيث يتكون الكشف من ثلاثة ابار للدفن تصل أعماقها الى حوالي 12 مترا وعثر داخلها على 59 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.





حيث وجدت تلك التوابيت الخشبية وهي مرتبة بشكل منظم وبحالة ممتازة ومازالت محتفظة بألوانها، مضيفا ان الدراسات المبدئية تشير الى ان كل تلك التماثيل والتوابيت ترجع لكهنة وكبار رجال الدولة والشخصيات المرموقة في المجتمع من الأسرة 26 من الفراعنة.

وأشار العناني، إلى أن هذا الاكتشاف الأثري المذهل والذي قام به متخصصون مصريون وفقا وأعلي المعايير العلمية العالمية في مثل تلك الاكتشافات، تم على عدة مراحل حيث تم في البداية اكتشاف 13 تابوتا ومع استمرار الحفر والتنقيب توصل العلماء إلى اكتشاف 14 تابوتا جديدا ثم اكتشفت البعثة باقي التوابيت التسعة وخمسين، إضافة إلى اكتشاف 28 تمثالا خشبيا للإله بتاح سوكر وهو إله جبانة سقارة، وكذا تمثال برونزي طوله 35 سم مطعم بأحجار كريمة للإله نفر توم.





وتم العثور على تمائم فرعونية، مؤكدا أن الكشف لم ينته بعد فمازالت هناك طبقات من التوابيت سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى أن منطقة الاكتشاف هي إحدى المناطق المسجلة على قائمة التراث العالمي وهو ما يعد تأكيدا على تفرد مصر في تنوع ما تضمه من آثار لا ينافسها فيه أي دولة في العالم.