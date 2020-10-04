محافظة الشرقية ودورها السياسي والتاريخي محاضرة بثقافة المحافظة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





ونظم قصر ثقافة الزقازيق محاضرة بعنوان "محافظة الشرقية ودورها السياسي والتاريخي" ألقتها رشا رشدي، وأضحت كيف كانت الشرقية بحكم موقعها تواجه الموجات الأولى فى كل غزو وافد من الشرق وقد حظيت الشرقية باهتمام الفراعنة وازدهرت عواصمها فى عهد الأسرتين الـ 21 ، 22 فى تانــيس (صان الحجر) وتل بسطة، ولذلك نجد فى الكثير منها بقايا أثار فرعونية على مر تاريخ أسر ما قبل التاريخ وبعده، وفى منطقة شرق الدلتا بصفة خاصة أثار كثيرة من عهد رمسيس الثاني الذي بنى مدينة "بر رمسيس" وموقعها السماعنة وقنتير وتل الضبعة الأن، وقد كانت عاصمة مصر فى عهد الرعامسة الذي كان يشمل عهد الأسرات من 19 إلى 23 تنتقل بين مدينة تانيس وبر رمسيس فى الشمال ومدينة بوباست فى الجنوب وهم مدينتين بمحافظة الشرقية حتى فى العهود التي لم تكن أى منهم عاصمة لمصر فقد كان هناك اهتمام دائم لموقعهما الاستراتيجي.





كما يذكر التاريخ أن الشرقية أرض الأديان فعلى أرضها أقام النبي يوسف بن يعقوب عليهما السلام وعلى أرضها ولد النبي موسى عليه السلام، ثم حظيت الشرقية بإقامة العائلة المقدسة على أرضها فى كل من تل بسطة وبلبيس، وكانت الشرقية تشهد دخول وخروج الجيوش الإسلامية الفاتحة سواء القادمة من شبه الجزيرة العربية أو الخارجة من مصر للتصدي للمعتدين الصليبين أو لإخماد تمرد أو القضاء على ثورة من الثورات التي كانت تقوم ضد الأمراء والسلاطين الذين حكموا مصر.





وشرفت الشرقية بمرور آل البيت السيدة زينب وبرفقتها إبنتا أخيها السيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة رضي الله عنهن جميعا، عندما غادروا المدينة المنورة إلى مصر، حيث أقمنا فى بلدة العباسة إحدى قرى محافظة الشرقية ثم اتجهن إلى الفسطاط، ويقع على أرض الشرقية قصر الملك فاروق بقرية بساتين إنشاص مركز بلبيس وقد تم اختيار هذا القصر لتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية فى 28/5/1946 حيث تم توقيع الميثاق من سبعة دول عربيــة هي (مصر، السعودية، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، اليمن).



