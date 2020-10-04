AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

محافظة الشرقية ودورها السياسي والتاريخي محاضرة بثقافة المحافظة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونظم قصر ثقافة الزقازيق محاضرة بعنوان "محافظة الشرقية ودورها السياسي والتاريخي" ألقتها رشا رشدي، وأضحت كيف كانت الشرقية بحكم موقعها تواجه الموجات الأولى فى كل غزو وافد من الشرق وقد حظيت الشرقية باهتمام الفراعنة وازدهرت عواصمها فى عهد الأسرتين الـ 21 ، 22 فى تانــيس (صان الحجر) وتل بسطة، ولذلك نجد فى الكثير منها بقايا أثار فرعونية على مر تاريخ أسر ما قبل التاريخ وبعده، وفى منطقة شرق الدلتا بصفة خاصة أثار كثيرة من عهد رمسيس الثاني الذي بنى مدينة "بر رمسيس" وموقعها السماعنة وقنتير وتل الضبعة الأن، وقد كانت عاصمة مصر فى عهد الرعامسة الذي كان يشمل عهد الأسرات من 19 إلى 23 تنتقل بين مدينة تانيس وبر رمسيس فى الشمال ومدينة بوباست فى الجنوب وهم مدينتين بمحافظة الشرقية حتى فى العهود التي لم تكن أى منهم عاصمة لمصر فقد كان هناك اهتمام دائم لموقعهما الاستراتيجي.

كما يذكر التاريخ أن الشرقية أرض الأديان فعلى أرضها أقام النبي يوسف بن يعقوب عليهما السلام وعلى أرضها ولد النبي موسى عليه السلام، ثم حظيت الشرقية بإقامة العائلة المقدسة على أرضها فى كل من تل بسطة وبلبيس، وكانت الشرقية تشهد دخول وخروج الجيوش الإسلامية الفاتحة سواء القادمة من شبه الجزيرة العربية أو الخارجة من مصر للتصدي للمعتدين الصليبين أو لإخماد تمرد أو القضاء على ثورة من الثورات التي كانت تقوم ضد الأمراء والسلاطين الذين حكموا مصر.

وشرفت الشرقية بمرور آل البيت السيدة زينب وبرفقتها إبنتا أخيها السيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة رضي الله عنهن جميعا، عندما غادروا المدينة المنورة إلى مصر، حيث أقمنا فى بلدة العباسة إحدى قرى محافظة الشرقية ثم اتجهن إلى الفسطاط، ويقع على أرض الشرقية قصر الملك فاروق بقرية بساتين إنشاص مركز بلبيس وقد تم اختيار هذا القصر لتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية فى 28/5/1946 حيث تم توقيع الميثاق من سبعة دول عربيــة هي (مصر، السعودية، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، اليمن).

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميلاد موسى وإقامة العائلة المقدسة.. تاريخ تراث صان الحجر وتل بسطة بالشرقية

أحدها كيفية صناعة البردي والحصير.. 6 أنشطة متنوعة في قصر ثقافة الشرقية

ضمن برنامج قصور الثقافة.. كيفية صناعة البردي والحصير بالشرقية

على أرضها سار الأنبياء.. أهم الوجهات السياحية في محافظة الشرقية

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

في موعدها.. مجلس الدولة يقضي بعدم قبول دعوى وقف انتخابات النواب

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

لفظ خارج .. ميدو يسب رئيس الجبلاية الأسبق بسبب فرجاني ساسي

AdvertisementS

تخفيض 40% من رسوم التصالح بالشرقية في هذه الحالة

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

بعد جدل تدريب بيراميدز.. سر سفر إيهاب جلال المفاجئ إلى أمريكا

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

العرافة بابا فانجا حديث العالم بعد تنبؤها بمرض ترامب.. وهذا الأمر تتوقعه لـ بوتين

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات فولكس تيجوان الهجين موديل 2021.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات جريئة لـ نسرين طافش

بـ التايجر.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور