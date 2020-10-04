AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب تونس يسعى لضم نجم فياريال صاحب الأصول المصرية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:44 م
هيثم حسن
هيثم حسن
يسري غازي
أفادت تقارير تونسية، أن مسؤلى منتخب تونس يسعون لإقناع هيثم حسن لاعب نادى فياريال الأسبانى للانضمام إلى صفوف نسور قرطاج.

وتعاقد النادي الإسباني مع هيثم حسن مقابل 2.5 مليون يورو وعمره 18 عاما من أصل مصرى حيث أن والده مصرى من أسوان ووالدته تونسية.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤلى نسور قرطاج يجرون محاولات مع لاعب فياريال من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب.

يذكر ان نادي فياريال الإسباني أعلن تعاقده مع اللاعب الشاب هيثم حسن صاحب الأصول المصرية نجم شاتورو الفرنسي بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وينشط نادي شاتورو الذي مثله هيثم حسن خلال الفترة السابقة بدوري الدرجة الثانية في فرنسا.

ورصد صدى البلد أبرز 8 معلومات عن هيثم حسن:

1- ولد في 8 فبراير عام 2002 في مدينة باريس الفرنسية.
2- ولد لأب مصري وأم تونسية.
3- بدأ مشواره في ناشئي نادي باريس.
4- انتقل لنادي شاتورو عام 2017 واستمر في صفوف الناشئين حتى عام 2018 قبل أن ينتقل لفريق الرديف بالنادي.
5- في 2019 شارك اللاعب مع الفريق الأول في 18 مباراة.
6- خلال الموسم الأخير نجح في صناعة هدفين.
7- ينشط في مركزي الجناحين.
8- سبق له تمثيل منتخب للناشئين في 15 مباراة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

سالم الدوسري قاهر الفراعنة يتمم عامه الثامن والعشرين

ساسي ومعلول يرتديان قميصا خاصا قبل القمة حدادا على أسطورة تونس

برشلونة يرفض رحيل أنسو فاتي مقابل 150 مليون يورو

المصري التونسي هيثم حسن ينتقل لـ فياريال الإسباني

ترشيحاتنا

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

أخبار الرياضة.. سببب انقطاع بث قناة الزمالك.. ميدو يسب رئيس الجبلاية الأسبق

بعد ظهورها النادر.. صور جيهان نصر تثير الجدل

فستان أصفر كت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على يخت.. شاهد

رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تشعل السوشيال.. شاهد

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبي تكشف عن أكبر نافورة مياه بالعالم.. صور

بـ الذهبي اللامع.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

العالم كله يتحدث عن 59 تابوتا فرعونيا.. وهذا ما قاله عن الاكتشاف المذهل.. صور