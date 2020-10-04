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رياضة

مرتضى منصور يوجه رسائل نارية لـ عمرو الجنايني ومعاونيه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومعاونيه يرغبون في هدم النادي.

أضاف منصور خلال اجتماعه برؤساء الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقر النادي اليوم أن لديه مفاجآت مدويه لرئيس اللجنه المؤقته.
وأشار مرتضى منصور إلى أنه بمجرد تعيين الجنايني قام بالحصول على مستحقات الزمالك الماليه التي أرسلها لنا الاتحاد الافريقي، وواصل عنتريته وقام بايقافي شخصيا، لذلك كنت حريصا على الذهاب إلى المباريات رغما عنه.

ووجه رئيس الزمالك رسالة للجنايني: "قمت بإيقاف شيكابالا دون حق في الوقت الذي اذكرك بأنك قمت منذ سنوات باصطحاب شيكابالا إلى مكتبي.. ثم عاقبت اللاعب بالرغم من تعرضه للسب والقذف في شرفه وعرضه ، وأي إنسان لن يتحمل إهانه لأهل بيته".

وتابع منصور: "قمت بإيقاف عبدالله جمعة وأحمد زاهر دون وجه حق وفي النهاية تقول إنك زملكاوي".
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