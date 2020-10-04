الأعلى للشئون الإسلامية يصدر الجزء 47 من موسوعة الفقه الإسلامي

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد الجزء السابع والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم اثنين وعشرين مصطلحًا فقهيًّا وأصوليًّا.





ووجه الوزير بسرعة طباعة هذا الجزء، وأي أجزاء أخرى تكون قد نفدت من هذه الموسوعة الرصينة ؛ خدمة للدراسات الفقهية والأصولية .





جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة أحمد علي طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، وإعداد باحثي الإدارة المركزية للسيرة والسنة ، تحت إشراف

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .









اطلقت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (الإسكندرية – جنوب سيناء – الدقهلية – كفر الشيخ) بواقع (4) أطنان لكل محافظة. وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .





كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .









وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.



