هشام توفيق: 68% من العاملين يستفيدون من اللائحة الجديدة

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عن أن القاصي والداني متفق على أن إحدى المشاكل الكبيرة في قطاع الاعمال هى التجارة وعدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية. الأمثل









وأضاف توفيق ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، أننا نعمل على اعادة الهيكلة ووجدنا تباينا شديدا بين الشركات وبعضها وهناك لوائح قديمة وثغرات كبيرة، متابعا أننا نعمل في الوزارة على مراجعة اللوائح وبالفعل بدأنا فيما يخص الموارد البشرية.









وفي السياق نفسه نفى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ما يتردد بشأن إلغاء الأجر المتغير و بدل الانتقال للعاملين وفًقا للائحة الموارد البشرية الموحدة بقطاع الأعمال العام والذي تمت إتاحته للشركات التابعة ونقابات العاملين بها لاستطلاع ملاحظاتهم.









وتابع الوزير، أن هناك شائعات تقول "إنهم هيشيلوا منكم الأجر المتغير" وهو كذب سافر، واللائحة لم تقترب من الأجر الأساسي بشقيه الثابت والمتغير و كذا العلاوات المضمومة و غير المضمومة و البدلات، مستدركا أن هناك شائعات أخرى وهى "هيشيلوا بدل الانتقال للعاملين" وهى كذبة أخرى حيث ألزمت اللائحة كل الشركات بدفع بدل انتقال.



