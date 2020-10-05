AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

عشان مايضحكش عليك.. اعرف الفرق بين الزجاج التقليد والأصلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
الزجاج التقليد والأصلي
الزجاج التقليد والأصلي
أماني نوار
قائدو السيارات يضطرون احيانا  إلى استبدال زجاج السيارة الامامي في حال تعرضه للكسر ، ولعدم دراية كثير من السائقين عند الشراء بالفرق بين زجاج السيارة الأصلي  والتقليد .

في هذا التقرير نقدم أبرز الفروقات بين الزجاج الأصلي والتقليد .


-    توفر الشركات المصنعة للسيارات الزجاج الأصلى  OEM ، بشروط وجودة محدةة ، ويطابق سمكه وشكله مع زجاج السيارة  ، ولعدم قدرة صانعي الزجاج الامامي التقليد على مطابقة نفس جودة الزجاج الأصلي .

-    سنجد أن سمك وجود الزجاج التقليد عن الأصلي ، فإنه  لايوفر الحماية اللازمة من الاشعة  فوق البنفسجية

-    كما يتميز الزجاج الأصلي بوجود ختم العلامة التجارية للشركة المصنعة للسيارة مباشرة عليه ، في حين لاتوجد علامات على الزجاج التقليد .

-    في حال الحوادث نجد الزجاج الأصلي متماسك ولا ينكسر مثلما يحدث في الزجاج التقليد الذي ينكسر إلى قطع  صغيرة ، وتنتشر في انحاء السيارة .

-    يقتصر استخدام الزجاج التقليد على إضافة فتحة سقف والزجاج الخلفي المنزلق للشاحنات .

-    تلتزم دائما شركات السيارات بصناعة زجاج السيارة الأصلي من تركيبات مصممة هندسيا بطريقة دقيقة للغاية على عكس الشركات التي تقوم بتصنيع زجاج السيارة التجاري .

-    سنجد أيضا أن الزجاج  التقليدي تنخفض جودته وسماكته بالإضافة إلى عدم تطابق اللون مع الأصلي.

Advertisements

موضوعات متعلقة

ما هي فائدة النقاط السوداء على زجاج السيارة؟

حلم كل شاب.. فتحة سقف السيارة تعرف على أنواعها ومواصفاتها

متى يجب تغيير زجاج السيارة الأمامي؟

إزاي تفرق بين الزجاج الأصلي والتقليد؟

كيف تحمي زجاج سيارتك من السرطان؟

ترشيحاتنا

إلهام شاهين تعتذر لأقاربها وزملائها الفنانين بسبب فرح شقيقها

بعد إصابتها بمرض نادر .. جمهور السوشيال ميديا يدعم بسمة وهبة

مستقبل مفتوح على الاحتمالات.. فايلر يكشف حقيقة توليه تدريب بيراميدز

وضع بصماته على الفريق.. شاهد ما قاله شوبير عن مدرب الأهلي الجديد وأزمة ساسي

‏الاعتذارات المطلوبة كترت.. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة فرجاني ساسي وميدو وعصام عبد المنعم

مناشدة عاجلة من الداخلية لقائدي المركبات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي