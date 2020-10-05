عشان مايضحكش عليك.. اعرف الفرق بين الزجاج التقليد والأصلي

قائدو السيارات يضطرون احيانا إلى استبدال زجاج السيارة الامامي في حال تعرضه للكسر ، ولعدم دراية كثير من السائقين عند الشراء بالفرق بين زجاج السيارة الأصلي والتقليد .



في هذا التقرير نقدم أبرز الفروقات بين الزجاج الأصلي والتقليد .





- توفر الشركات المصنعة للسيارات الزجاج الأصلى OEM ، بشروط وجودة محدةة ، ويطابق سمكه وشكله مع زجاج السيارة ، ولعدم قدرة صانعي الزجاج الامامي التقليد على مطابقة نفس جودة الزجاج الأصلي .



- سنجد أن سمك وجود الزجاج التقليد عن الأصلي ، فإنه لايوفر الحماية اللازمة من الاشعة فوق البنفسجية



- كما يتميز الزجاج الأصلي بوجود ختم العلامة التجارية للشركة المصنعة للسيارة مباشرة عليه ، في حين لاتوجد علامات على الزجاج التقليد .



- في حال الحوادث نجد الزجاج الأصلي متماسك ولا ينكسر مثلما يحدث في الزجاج التقليد الذي ينكسر إلى قطع صغيرة ، وتنتشر في انحاء السيارة .



- يقتصر استخدام الزجاج التقليد على إضافة فتحة سقف والزجاج الخلفي المنزلق للشاحنات .



- تلتزم دائما شركات السيارات بصناعة زجاج السيارة الأصلي من تركيبات مصممة هندسيا بطريقة دقيقة للغاية على عكس الشركات التي تقوم بتصنيع زجاج السيارة التجاري .



- سنجد أيضا أن الزجاج التقليدي تنخفض جودته وسماكته بالإضافة إلى عدم تطابق اللون مع الأصلي.



