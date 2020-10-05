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أخبار العالم

حاول إخفاء الأمر.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن إصابة ترامب بكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوم الخميس بعد فحص سريع لكنه انتظر نتائج الاختبار الثاني.


وأضافت أن ترامب عرف بإصابته بفيروس كورونا، مساء الخميس، قبل ظهوره على قناة "فوكس نيوز"، لكنه لم يكشف عن النتائج.


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وقالت بحسب مصادر في البيت الأبيض إن ترامب فضل انتظار نتيجة الاختبار الثاني الأكثر شمولا ليل الخميس،  وذلك بعدما علم بإصابة أحد كبار مساعديه بالفيروس.


وبحسب الصحيفة، طالب ترامب أحد كبار مستشاريه أن يبقى الأمر سرا، ولا يفصح عن نتيجة اختباره هو والمقربين منه، قائلا "لا تخبر أحدا".


وبحسب التقارير، علم مدير حملة ترامب الانتخابية بإصابته بالفيروس من خلال الأخبار ووسائل الإعلام. 


وغادر الرئيس الأمريكي قبل قليل، مستشفى والتر ريد الطبي العسكري لتحية أنصاره، وذلك عقب نقله إليها يوم السبت على خلفية إصابته بكورونا.


كان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت سي أوبراين أكد، اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب "في حالة جيدة ويدير شئون الدولة بقوة".


بينما قال شوني كونلي طبيب ترامب في مؤتمر صحفي إن الرئيس تلقى السبت جرعة ثانية من عقار "ريمديسفير" ولا يعان من أعراض جانبية.
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