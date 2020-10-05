خالد الغندور يعلق على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور

أكد الاعلامي خالد الغندور، أن قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية الصادرة الأحد بشأن إيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، باطلة ومخالفة لقانون الرياضة الجديد.
وأضاف الغندور في مداخلة لبرنامج "زملكاوي"، مع الاعلامي أحمد جمال على شاشة"الزمالك": "قرارات الأولمبية تخالف قانون الرياضة الجديد الذي يسمح لكل نادٍ بعمل لائحته الخاصة".
وواصل: "محكمة التحكيم الرياضي هي الحل والتي يلجأ لها جميع المتضررين".
وأشار الغندور إلى أن مرتضى منصور يتمتع بحصانة وليس من الممكن أن تتخذ اللجنة الأولمبية قرارًا بإجراء جمعية عمومية على منصب الرئاسة دون اللجوء للبرلمان المصري.