خالد الغندور يعلق على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور

أكد الاعلامي خالد الغندور ، أن قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية ‏الصادرة الأحد بشأن إيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة ‏نادي الزمالك، باطلة ومخالفة لقانون الرياضة الجديد.‏









وأضاف الغندور في مداخلة لبرنامج "زملكاوي"، مع الاعلامي أحمد جمال ‏على شاشة"الزمالك": "قرارات الأولمبية تخالف قانون الرياضة الجديد ‏الذي يسمح لكل نادٍ بعمل لائحته الخاصة".‏









وواصل: "محكمة التحكيم الرياضي هي الحل والتي يلجأ لها جميع ‏المتضررين".‏







