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رياضة

خالد الغندور يعلق على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:13 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
حسام الحارتي
أكد الاعلامي خالد الغندور، أن قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية ‏الصادرة الأحد بشأن إيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة ‏نادي الزمالك، باطلة ومخالفة لقانون الرياضة الجديد.‏


وأضاف الغندور في مداخلة لبرنامج "زملكاوي"، مع الاعلامي أحمد جمال ‏على شاشة"الزمالك": "قرارات الأولمبية تخالف قانون الرياضة الجديد ‏الذي يسمح لكل نادٍ بعمل لائحته الخاصة".‏


وواصل: "محكمة التحكيم الرياضي هي الحل والتي يلجأ لها جميع ‏المتضررين".‏


وأشار الغندور إلى أن مرتضى منصور يتمتع بحصانة وليس من الممكن ‏أن تتخذ اللجنة الأولمبية قرارًا بإجراء جمعية عمومية على منصب ‏الرئاسة دون اللجوء للبرلمان المصري.‏
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