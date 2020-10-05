في عيد ميلاد سامية شكري.. معلومات لا تعرفها عنها

تحل اليوم الأثنين ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سامية شكري والتى كانت تعد واحدة من أهم الفنانات خلال الثمانينيات في هذا التقرير نرصد معلومات لا تعرفها عنها.





1- من مواليد 5 أكتوبر عام 1945 .



2- شقيقتها الممثلة ناهد يسري.



3-دخت مجال التمثيل عام 1964، حيث قدمت عدد من الأعمال السينمائية أبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء



4-كتبت قصص من عدد الأفلام كان أهمها الحجر الداير للمخرج محمد راضي.



5- نشرت العديد من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.