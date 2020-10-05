AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد سامية شكري.. معلومات لا تعرفها عنها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تحل اليوم الأثنين ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سامية شكري والتى كانت تعد واحدة من أهم الفنانات خلال الثمانينيات في هذا التقرير نرصد معلومات لا تعرفها عنها.

1- من مواليد 5 أكتوبر عام 1945 .

2- شقيقتها الممثلة ناهد يسري.

3-دخت مجال التمثيل عام 1964، حيث قدمت عدد من الأعمال السينمائية أبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء

4-كتبت قصص من عدد الأفلام كان أهمها الحجر الداير للمخرج محمد راضي.

5- نشرت العديد من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

والدة أحمد الدمرداش.. معلومات لا تعرفها عن الراحلة سامية أمين

فى ذكرى ميلادها.. 5 معلومات لا تعرفها عن هدى سلطان

درة تعلن دعمها لـ بيروت بانضمامها لإحدى المبادرات الخيرية

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ هيدي كرم

عرض فيلم حكايات الغياب لـ صلاح هاشم في أتيليه القاهرة

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة في الكأس

حكم خروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها.. أمين الفتوى يجيب

منى قوت.. فتاة تحدت الصعاب بملابس الرجال لطلوع النخيل.. شاهد

صباحكم جميل.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بإطلالة مميزة

في عيد ميلاد سامية شكري.. معلومات لا تعرفها عنها

تحمل إيحاءات جنسية| لماذا رفضت شادية غناء بسبوسة وقبلتها أنغام في بداية مشوارها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور

أعراض كورونا تجبر مريضة على البقاء طريحة الفراش 7 أشهر

تخفيض جديد على أرخص سيارة في مصر سوزوكي ألتو suzuki alto.. صور