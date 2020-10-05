خماسي جديد في مران الأهلي واختبار رابيدتيست قبل مواجهة إنبي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد.
وقام بيتسو موسيماني، بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.
وشارك الخماسي؛ فارس طارق، وعادل أحمد، ومحمد المغربي، وشادي رضوان، وأحمد طارق سليمان، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وأجري الفريق اليوم الاثنين «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة انبي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي أمس على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف لعمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز. .