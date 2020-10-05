وزير التعليم يكشف تفاصيل إعفاء 10 ملايين طالب من المصروفات المدرسية

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كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب









وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الفئات التي تقرر اعفاؤها من المصروفات المدرسية تتمثل في :: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي ، أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة ، والمتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس









وأضاف وزير التربية والتعليم أنه صدر مؤخرًا أيضا قرارا جديدا بإعفاء ابناء الاسر الاولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لافتا إلى أن اجمالي هؤلاء الاطفال ، مليون طفل وهذا نوع من التكافل الاجتماعي بيننا .







