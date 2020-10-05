10 صور تبرز جمال نسرين طافش في رحلتها إلى المالديف

وظهر نسرين طافش في الصور وهي تستعيد ذكريات رحلتها إلى المالديف وعلقت على الصور قائلة: "العالم عبارة عن كتاب و أولئك الذين لا يسافرون قرأوا صفحة منه فقط".

وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر» الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.





ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.





ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.