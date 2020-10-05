محافظ الفيوم يُشدد على تطبيق إجراءات مكافحة "كورونا" قبل انطلاق الدراسة





عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا، مع وكلاء وزارات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، ومدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، وممثلين عن فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.





، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، للتأكيد على رفع معدلات التوعية بين الطلاب بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعدادات مديريتي التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد قبل بدء العام الدراسي الجديد





، كما استعرضت الدكتورة نهير الشوشاني عضو فرع المجلس القومي للمرأة، دور الفرع فى التوعية والإرشاد، حيث نظم الفرع عددًا من الحملات التوعوية للتعريف بمخاطر الفيروس خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2020 استهدفت 951 ألف مواطن فى 40 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بمشاركة 100 رائدة ومتطوعة وكذلك أعضاء وعضوات المجلس.

















وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش ضرورة تشغيل كافة الأتوبيسات التابعة للمدارس الخاصة بطاقة 50 % فقط من أعداد المقاعد المتاحة، وكذلك إعادة توزيع منافذ بيع الكمامات لتكون قريبة من المدارس.





ومن جهته، شدد محافظ الفيوم على التنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وفرع المجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات ذات الصلة، لتكثيف حملات التوعية، وزيادة ندوات الإرشاد لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا، مع تخصيص غرفة عزل داخل كل مدرسة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، خاصة وأن دول عديدة أصبحت تعاني من هذا الوباء، مشيرًا الى عدم الاستهانة بمؤشر الاصابات المنخفض خلال الفترة الحالية.





وأكد "الأنصاري" على ضرورة توعية المعلمين والعاملين وطلاب المدارس بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وإلزامهم بالاجراءات الاحترازية وأدوات الحماية الشخصية، مؤكدًا على أهمية الاكتشاف المبكر لحالات كورونا والتعامل مع أية حالات اشتباه بالمدارس لمنع العدوي وتفشي المرض، مثمنًا دور الزائرات الصحيات والرائدات الريفيات فى هذا الصدد.





كما أكد المحافظ، على تنظيم حملة لتعقيم كافة المدارس، موجهًا السكرتير العام المساعد بتوفير معدات المحافظة لاستخدامها فى حملة التعقيم والتطهير والتى ستبدأ غدًا وتستمر حتي الانتهاء من تعقيم جميع المدارس بمختلف أنحاء المحافظة.





وكشف المتحدث الرسمي، أنه سيتم إعادة تفعيل مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" لافتًا إلى أن المحافظ وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدعوة الجمعيات الأهلية التى شاركت فى المبادرة، لعقد اجتماع معها لتكثيف الانشطة خلال الفترة الحالية لمجابهة فيروس كورونا.