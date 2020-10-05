علي السيد: مصر صمدت أمام كورونا على عكس أمريكا

قال على السيد، الكاتب الصحفي، إن تفشي وانتشار فيروس كورونا أثر تأثير بالغ على جميع الدول على كل المستويات، وخاصة على الولايات المتحدة الامريكية عندما قامت بعمل اعتمادات تجاوزت الـ 2 تريليون دولار.





واوضح على السيد، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن الدولة المصرية وقيادتها تعاملت مع تلك الازمة بشكل متريث وأكثر حكمة، ولم تتخذ اي إجراءات متسرعة توقع الدولة في ازمة، بل وتوقفت عن بعض الاعتمادات في تلك الفترة لحين استقرار الاوضاع.





وتابع ان كورونا كان لها تأثير بشكل كبير على السياحة، وان السياحة كانت من الممكن ان تساعد في عملية التنمية بشكل كبير، مشيرا الى ان المواطن يتحمل عبئا ثقيلا غير معتاد عليه في تلك الفترة نظرا لما تقوم به من خطة اقتصادية كاملة ومنظومة تنموية.





نجح الاقتصاد المصري في العبور من أزمة كورونا بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو كان من أحد الأسباب التي ساهمت في تخطي أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد، متابعا: "جميع المؤشرات تدل على أن التأثير الناتج من أزمة فيروس كورونا لم يؤثر كثيرا ولا يضر كثيرا بالاقتصاد المصري".



