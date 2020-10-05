ملابس غير تقليدية.. دعاء فاروق تجذب متابعيها في أحدث ظهور





وأطلت دعاء فاروق بإطلالة غير تقليدية ومختلفة عن كل ظهور، حيث ظهرت مرتدية، بلوزة منفوشة باللون الأبيض المميز على أحدث صيحات الموضة، مع جيب أسود قصيرة بقماش الشبيكة منقوشة بالقماش الملون باللون البمبي، وارتدت اسفلها الكلون الأسود الثقيل.





كما نسقت دعاء فاروق مع إطلالتها الحجاب السوري، حيث ارتدت البندانة باللون الأبيض، والطرحة باللون البمبي الهادئ بطريقة منسدله وبسيطة.





كما استكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة، مرتدية أسورة في اليد كبيرة الحجم، مع ساعة أنيقة، وخاتم.





واعتمدت على إبراز ملامحها بالمكياج الجذاب، المرتكز على رسم العين بالكحل والماسكرا السوداء، مع اللون الكاشمير في الشفاه.





وانهالت على الصورة التعليقات، حيث تعد تلك الإطلالة من الإطلالات الغريبة، فهي دائما تظهر بالفساتين الواسعة.





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