ملابس غير تقليدية.. دعاء فاروق تجذب متابعيها في أحدث ظهور

بسم الله الرحمن الرحيم تم فتح الحجز في معرض Modesty By Doaa Farouk مكان المعرض Tivoli plaza يوم الجمعة ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠ للحجز والاستعلام برجاء التواصل واتس آب مع استاذ عماد مختار 01222101172 وآمال جابر 01277214266 برجاء ارسال لينك إنستجرام وفيس بووك للعارضين علي الواتس آب العدد محدود جدا