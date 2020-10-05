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أخبار العالم

روسيا تعمل على تطوير عقار جديد من البلازما لمحاربة "كورونا"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:13 م
صدى البلد
أ ش أ
 قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم /الاثنين/ إن روسيا تعمل على تطوير دواء جديد لمحاربة فيروس كورونا يعتمد على بلازما الدم المستخرجة من الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس.
وأضاف موراشكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نعمل اليوم على تطوير عقار يعتمد على بلازما المتبرعين الذين تعافوا من كورونا ".
وأوضح أنه من أجل إنتاج هذا الدواء سيتم الاستعانة ببلازما الدم من المتعافين، وسيكون الدواء مخصصًا للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.
يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك في"، وطوره مركز "جامالي" المتخصص في الأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.


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