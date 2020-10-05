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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. السيسي يتصدر تويتر .. حمو بيكا في دويتو غنائي مع مصطفي حجاج ..محمد رمضان يوجه رسالة إلى ساويرس

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشر المطرب الشعبي حمو بيكا، مقطع فيديو جديدا مع المطرب مصطفي حجاج عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.


شارك أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق جمهوره فيديو جديدا عبر خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


نشرت الفنانة  منة فضالي صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها و ذلك من  خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


نشر الفنان محمد رمضان صورا تجمعه مع رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكارية للجندي المجهول، كما وضع إكليلا آخر على قبر الرئيس الراحل أنور السادات بمناسبة الذكرى 47 لانتصار السادس من أكتوبر 1973.
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