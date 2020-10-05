AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الشباب يوافق على طلب الأهلي لضم المغربي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:45 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
وافق الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، بقيادة  ربيع ياسين، على طلب النادي الأهلي، باستعادة خدمات محمد المغربي، مدافع المنتخب الشاب  والفريق الأحمر. 

وتواصل مسؤولو النادي الأهلي، مع الجهاز الفني للمنتخب، لاستعادة خدمات المغربي، للمشاركة في مران الفريق الأول استعدادا لمباراة انبي بعد غدا الأربعاء . 

وفي الإطار ذاته، انضم محمد سمير، مدافع فريق طلائع الجيش، لمعسكر منتخب الشباب، اليوم، الإثنين، بعد موافقة ناديه على طلب جهاز المنتخب بضم اللاعبون والمشاركة في ودية اليوم أمام نادي الأميرية نظرا للغيابات الكثيرة التي يعاني منها منتخب الشباب منذ بداية المعسكر المفتوح واقتراب موعد بطولة شمال أفريقيا بتونس في التاسع من نوفمبر .
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

بعد إيقافه 4 سنوات.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

موعد وصول كافين جونسون لتولي منصب المدرب المساعد لـ موسيماني بالأهلي

بعد سفرهم لتركيا لتبييض الأسنان.. وفاة شاب والثاني في غيبوبة والثالث فقد النطق

كافين جونسون لـ صدى البلد: توليت مهمة مساعد موسيماني في الأهلي

سر لن تتوقعه في عمل تقلية البصل المقرمشة بالمطاعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الإساءة إلى خروفها .. مزارعة تشنق نفسها في غابة

إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر

في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه