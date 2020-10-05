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أخبار العالم

أرمينيا تبحث مع روسيا وفرنسا وأمريكا وقف إطلاق النار فورا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:07 م
الصراع بين أرمينيا
الصراع بين أرمينيا وأذربيجان
شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الأرميني زغراب مناتساكانيان، اليوم الاثنين، ضرورة وقف الأعمال العدائية في إقليم ناغورني قره باغ.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية مع نظيريه الروسي سيرجي لافروف، والفرنسي جان إيف لودريان، ونائب وزير الخارجية الأمريكي.

ودعا لافروف ولودريان، إلى وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني بأسرع وقت.

وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، دعا في وقت سابق من اليوم الاثنين، كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووفقا لـ "رويترز"، حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، مع ارتفاع عدد القتلى في القتال الدائر في الإقليم الانفصالي الواقع في جنوب القوقاز.

وقال ستولتنبرج، خلال زيارة إلى تركيا: "من المهم للغاية أن ننقل رسالة شديدة الوضوح إلى جميع الأطراف بأن عليهم وقف القتال على الفور، وبأننا ينبغي أن ندعم كل الجهود لإيجاد حل سلمي من خلال التفاوض".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لا يوجد حل عسكري".
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