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طريقة سهلة لتنظيف الأنترية والركنة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:30 م
طريقة سهلة لتنظيف
طريقة سهلة لتنظيف الأنترية والركنة
اسماء محمد
تتواجد أنواع معينة من الأثاث فى غرفة المعيشة والريسبشن أبرزها الأنترية والركنة حيث أن كلا منهما يكون مريحا للجلوس وشكله أنيق وجذاب ما يمنح ديكور الغرفة مظهرا مميزا.

ولكن فى عدد كبير من البيوت لا تظل الركنة وكافة قطع الأثاث جميلة وأنيقة لفترة طويلة فبمرور الوقت تتعرض للاتساخ، وفى بعض الأحيان تتواجد بها بعض البقع الصعبة التى لا تستطيع ربة المنزل إزالتها ما يدمر مظهر هذه القطعة من الأثاث ويدفعها للاستغناء عنها وشراء بديل لها وهو أمر مكلف وغير متاح لكثيرون.


ووفقا لما ذكره موقع "برايت سايد" يعتبر انسكاب الاطعمة والمشروبات أمرًا طبيعي في منزل به أطفال أوحيوانات أليفة أو حتى الضيوف القادمين معهم ما يجعل مفروشات وقطع أثاث المنزل وفي مقدمتها الأنترية عرضة للاتساخ ببقع صعبة والتي تستغرق عادة وقتا طويلا حتى نستطيع إزالتها وفى أحيان كثيرة تتلف القطعة تماما ولا يمكن إصلاحها.

وللحفاظ على قطع الأثاث وفى مقدمتها الأنتريه والركنة .. اتبعى هذه الطريقة السهلة لـتنظيف الدهون والبقع الصعبة دون عناء وباستخدام مواد رخيصة جدا:

- خذي قطعة من الطباشير وافركيها على قماش الأنتريه أو الركنة، وسوف تجدى أنها بدأت تمتص الزيوت أو الشحوم الموجودة عليه.
- دعيها فترة منقوعة ثم قومي بإزالة الطباشير بقطعة قماش حتى يختفي تماما.
- دعي القماش حتى يجف في الهواء تماما وبعدها يمكنك الجلوس عليه واستخدامه كالمعتاد.
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