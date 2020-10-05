شاهد | دب مفترس ينقض على مدربه خلال عرض سيرك

التقطت عدسات المصورين، لقطات لدب أسود يزن 440 رطلًا، وهو يهاجم مدربه خلال عرض سيرك في الصين بعد أن منع الرجل الحيوان للمفترس من تناول الأطعمة التي ألقاها الجمهور.





وكشفت اللقطات المرعبة الدب العملاق يعض ويصطدم بالمروض على الأرض بينما يضرب طاقم آخر الحيوان بالعصي مرارًا وتكرارًا، مما يجبره على ترك زميلهم.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، أفادت وسائل إعلام صينية أن مدرب الحيوانات نجا من الموت دون إصابات خطيرة حيث تم قطع أسنان الدب مثل شبل لمنعه من إيذاء الناس.





ووقع الحادث خلال عرض سيرك يوم الجمعة في منطقة بويانج بمقاطعة خنان بوسط الصين.





وتظهر مقاطع الفيديو المرعبة الدب الأسود وهو ينقض على مدربه الذي كان يكافح من أجل الهروب داخل المسرح المسيَج.





فيما هرع أحد الموظفين الذكور في البداية لإنقاذ زميله بضرب ظهر الحيوان ومحاولة إجباره على إطلاق سراح المدرب.





ثم انضم إليه رجلان آخران حيث شوهدا يضربان الحيوان بالعصا الطويلة.



