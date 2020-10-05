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رياضة

المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا وسط معنويات مرتفعة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:19 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
محمد رشاد
أغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة الأهلي بالجولة 31، استعدادًا للقاء القادم أمام طنطا، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز.

ويسعى ذئاب الجبل لحسم ثلاث نقاط ثمينة أمام أبناء السيد البدوى بعد هبوطهم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، وذلك من أجل تأمين المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام.

وسادت حالة من الاستقرار داخل المقاولون العرب، بعدما تأكد الفريق من استمرار الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس فى مهمته خلال الموسم الجارى، حيث كان النحاس أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الأهلى، قبل أن يتعاقد مسئولو الأحمر مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق.

وقرر مسئولو المقاولون العرب غلق جميع الملفات العالقة مؤقتًا من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين فى المباريات، وعدم تشتتيتهم لتحقيق الهدف المحدد منذ بداية الموسم لقلعة ذئاب الجبل وهو حسم التواجد داخل المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

وخسر فريق الذئاب أمام الأهلي بالأمس بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة 31 من المسابقة المحلية، وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق عمرو السولية، في الوقت الذي تعرض فيه محمد الشناوي حارس الفريق لإصابة غادر على إثرها الملعب في الشوط الأول.

وتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 52 ليظل في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن إنبي أقرب ملاحقيه. 

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