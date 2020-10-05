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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الزعفران المغلى قبل الإفطار؟

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعد الزعفران من أغلى التوابل في العالم، نظرا لتمتعه بخصائص طبيّة علاجية تفيد في الشفاء من عدة أمراض، كما أنه يدخل في تصنيع العديد من الأدوية. 

ويحتوي الزعفران على العديد من العناصر الغذائيّة ذات الأهمية منها: الكالسيوم، والحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والدهون، والبروتين، وفيتامينات عدّة مثل فيتامين (ج ، ب1، ب2، ب3) إضافةً إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة والكربوهيدرات.

ويقدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، العديد من الفوائد العلاجية لـ الزعفران وأهمية تناول كوب منه يوميا.

١- يفيد الزعفران في محاربة أعراض الاكتئاب والشعور بالقلق والإحباط؛ فهو مسكّن ومهدّئ عام للأعصاب وعلاج للأرق واضطرابات النوم. 

٢- يُحسّن عمل الجهاز الهضمي ويطرد الغازات ويزيل انتفاخ البطن والتهابات المعدة، كما يُسكّن المغص المعوي، إضافةً إلى أنه يعالج كلًا من الإمساك والإسهال المزمن. 

٣- يُحسّن من صحة الجهاز التنفسي؛ فهو يقاوم السعال ونزلات البرد ويفيد في علاج الربو وضيق الصدر. 

٤- يساعد على تقوية الدم وعلاج الأنيميا لغناه بالحديد المكوّن الأساسي لهيموجلوبين الدم وكريات الدم الحمراء. 

٥- يعالج مشاكل الضعف الجنسي لدى الرجال والنساء، ويقوّي الرغبة لدى الأزواج . 

٦- يقوي الجهاز العصبي المركزي ويساعد على تجديد الخلايا العصبية التالفة . 

٧- يحمي من الإصابة بأورام السرطان؛ وذلك لاحتوائه على مضادّات الأكسدة وبخاصة الكاروتينات كالليكوبين والألفا بيتا كاروتين و كاروسين .

٨- يدخل في العلاجات الطبيعيّة؛ حيث إنّه يزيل السموم المتراكمة في الجسم . 

٩- يُنشّط الدورة الدموية الضعيفة ويقوي عمل الكبد والطحال ويمنع إصابتهما بالأمراض . 

١٠- يمنع الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما يساعد على تخفيض ضغط الدم المرتفع لغناه بالبوتاسيوم. 

١١- يقوي عضلات الأمعاء ويعالج البواسير الشرجية النازفة.

طريقة الاستخدام :
 ٥ الى ٧ شعيرات من الزعفران يتم اضافتهم  إلى  كوب من الماء المغلى يغطى الكوب ٥ دقائق ويشرب على الريق قبل الافطار بنصف ساعة.
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