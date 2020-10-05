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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ميس رضا
هنأ الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة للشعب المصري والعربي.


وأكد رئيس البرلمان العربي أننا نستذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بكل الفخر والاعتزاز وسيظل هذا الانتصار علامةً تاريخيةً مضيئة في تاريخ مصر وقواتها المُسلحة الباسلة التي بذلت تضحيات غالية ودماء زكية حفاظًا على الأرض واسترداد الكرامة، وما تمثله هذه الذكرى من وحدةٍ وتلاحمٍ وتضامنٍ وتعاونٍ وتنسيقٍ بين الدول العربية في مواجهة عدوٍ غاشمٍ حتى تحققت ملحمة النصر الخالدة، وحققت الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري انجازًا عسكريًا واستراتيجيًا كبيرًا شهد به العالم، وسطر فيها شهداؤنا الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الوطنية، وامتزجت فيه الدماء المصرية والعربية معًا مُجسدةً بذلك أسمى عُرى الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين الدول والقيادات والشعوب العربية فداءً للوطن ودفاعًا عن العزة والكرامة.


وثمّن رئيس البرلمان العربي عاليًا المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنُصرة القضايا العربية والدفاع عن الأمن القومي العربي، مجددًا تضامن البرلمان العربي التام مع جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وحفظ أمنها وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها.
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