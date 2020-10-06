إعلان جوائز الدولة لعام 2019.. جامعة القاهرة تحصد النصيب الأكبر من جوائز الدولة.. والتعليم العالي: اختيار 55 فائزا بإجمالي 5.3 مليون جنيه

التعليم العالي: فوز 8 بجائزة الدولة التقديرية وحجب اثنين

التعليم العالي: اختيار 55 فائز بجوائز الدولة لعام 2019 بإجمالي 5.3 مليون جنيه

أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم لعام 2019













عقد اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019(جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)

















وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد فازا بجوائز الدولة لعام 2019 كل من د. هشام فؤاد محمد ود. يحي أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزيــن وتم حجب جائزتان، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزًا وحُجبت جائزتان.













واضاف عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي بوزارة التعليم العالي اليوم، أنه بالنسبة لجوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائز لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه













واشار إلى أن هذه الجوائز هي المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد علي أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.













كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد بلغ العدد الاجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الأعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريمًا من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.













واشار عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي له اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة القاهرة كان لها النصيب الأكبر حيث حصلت علي 10 جوائز، ويأتي المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصوله علي 8 جوائز، ويليهم جامعة عين شمس، المنصورة، والزقازيق حيث حصل كلٌ منهم علي 5 جوائز.









واكد أنه تأتي بعد ذلك جامعة طنطا حيث حصلت علي 4 جوائز، ثم جامعة المنوفية والتي حصدت 3 جوائز، ثم يليها جامعة الإسكندرية، أسيوط، قناة السويس، النيل الأهلية، الجامعة الأمريكية، ومدينة الأبحاث العلمية حيث حصدوا جائزتان لكل منهم.













واوضح أنه بذلك تتساوي كلٌ من جامعة كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، مدينة زويل، البريطانية، القومي للبحوث الفلكية، أكاديمية السادات، القومي لعلوم الليزر، هيئة الطاقة الذرية، ومستشفي 57357 حيث حصل كلٌ منهم علي جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، والمرأة.









وكشف أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالي 690 ألف جنية وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار والتي بلغ عددهم 13 جائزة.













واضاف عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي بوزارة التعليم العالي اليوم، أنه بالنسبة لجوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائز لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه .











