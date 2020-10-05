محافظ القليوبية يتفقد المشروعات والنظافة والإشغالات بشبرا الخيمة ..صور

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمدينة شبرا الخيمة شملت المرور على أعمال تطوير محور مسطرد المقابل لشركات البترول، كما تم المرور على أعمال النظافة والإشغالات بشوارع أحمد عرابي و135.









تأتي الجولة في إطار جهود محافظة القليوبية لتنمية مدينة شبرا الخيمة ورفع الاشغالات وضبط المخالفات، من خلال خطة متكاملة لتطوير المدينة في مختلف القطاعات لا سيما قطاع الطرق، من خلال إنشاء شبكة طرق نموذجية لتيسير الحركة المرورية والقضاء على التكدسات.





وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير محور مسطرد أمام شركات البترول حيث تابع اعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق في القطاع الثالث عند كوبري المطرية وتقليل مساحة الجزيرة الوسطى،.





مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري العالى.

وأكد المحافظ أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها والقضاء على جميع المظاهر العشوائية.





وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشوارع أحمد عرابي و135، حيث تم إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات أمام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وتم تحرير المحاضر الفورية لجميع المخالفات التي تم رصدها خلال الجولة، كما تم غلق عدد 2 كافيهبشارع أحمد عرابي لتعمدهم تعطيل الحركة المرورية ووضع إشغالات في عرض الشارع.





ووجه المحافظ رئيس الحي بضرورة المتابعة المستمرة لتلك الشوارع ومنع أي إشغالات جديدة تشوه المظهر الحضاري، وتتسبب في تعطيل الحركة المرورية مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير خصوصا في قطاع النظافة.





وقد شارك في جولة المحافظ وفد المتدربين من البرنامج الرئاسي والذين يتواجدون حاليا على أرض محافظة القليوبية، للتدريب على مدى شهر كامل، حيث أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في الجولة، مما يمثل نوعا من التدريب العملي لهم على ممارسة العمل الميداني العام على الطبيعة.





ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية حاليا على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة وتنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى علميا وعمليا، ومن خلال تطبيق الأساليب الحديثة في الإدارة وكيفية صنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي زمام الأمور في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة، بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته ومؤسساته.