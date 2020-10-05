لجنة لضبط وصلات المياه المسروقة في القليوبية .. صور

قرر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة القليوبية متابعة أعمال لجنة الخلسة لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة وضبط الوصلات المخالفة.









وقرر مجاهد تشكيل لجنة من القطاع التجاري بفرع مدينة الخصوص للمرور والتفتيش على المشتركين بالمدينة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة والتي يلجأ إليها البعض هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل أو لسرقة المياه أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.





وأشار رئيس الشركة إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية وحتى تستطيع شركة القليوبية القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطن القليوبي وكشفت اللجنه عن ضبط عدد من الوصلات وتم تحرير محاضر لأصحابها.





وكان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد تفقد سير العمل بفرع الخصوص، شملت الزيارة جولة مفاجئة بعدد من مواقع العمل بالفرع، واجتمع بعدد من العاملين بالفرع لمناقشة اعمال الصيانة وتكثيف لجان التحصيل واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الممتنعين عن السداد.





وكان رئيس مجلس الإدارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية قد عقد اجتماعا لمناقشة استعدادات الشركة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء.