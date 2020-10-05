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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد عددا من المشروعات الخدمية ببنها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة ميدانية برفقة متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب للمشروعات الجارية بمدينة بنها .ح

حيث بدأت الجولة بتفقد تطوير منطقة كورنيش النيل من كوبرى كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى بتكلفة 38 مليون جنيه ويشمل التطوير أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده، وتجديد كل عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وذلك فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى للعاصمة بنها.

، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان.
كما تفقدت تطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة ويشمل المخطط المروري إضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة أمام شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن أمام الشهر العقارى ويشمل المخطط التجميلى تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة و أشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوى الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة فى ميدان الاستاد.
كما تم تفقد مشروع تطوير مركز شباب أتريب المقام على مساحة 2100 م وتفقد أعمال الحفر الخاصة بأعمال التحول الرقمى بكلية الهندسة، وقام مهندس المشروع بشرح أعمال توصيل الألياف الضوئية للمباني الحكومية ونسب التنفيذ.
وتفقدت نائب المحافظ أيضا منظومة سير الأعمال بالوحدات الصحية بطحلة فضلا عن تفقد مبادرة الرئيس لـ100 مليون صحة للأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ، وأيضا تفقد أعمال المبادرات الشبابية بطحلة حيث قام شباب قريتنا جميلة بتحويل مقلب القمامة بمدخل البلد إلى حديقة عامة كما قاموا بتجميل محولات الكهرباء وإنارة المقابر ووضع بلاط انترلوك ومحاربة غلاء الأسعار، واستمع متدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب لرؤية الشباب فى التطوير خلال الفترة الزمنية القادمة خاصة الاستعداد لمواجهة سيول الأمطار.

كما شملت الجولة تفقد مصنع وظيفتك جنب بيتك، حيث يعد المشروع أحد المشروعات القومية التى أطلقتها محافظة القليوبية، وبالتنسيق مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، حيث يوفر فرص عمل كثيرة للشباب وأصحاب المهن، فضلا عن تفقد المبنى الإدارى لمركز شباب كفر الأربعين التابع للوحدة المحلية بجمجرة، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون وذلك بالمشاركة المجتمعية مع شركة نستلة للمياه طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والشركة.
بالإضافة إلى تفقد المنطقة الاستثمارية المقامة على مساحة 46 فدان بإجمالي 147 وحدة صناعية ويوجد 6 ثلاجات مركزية و 18 مخزنا بمساحة 240مترا، فضلا عن 16 مركز بيع متوسط مساحة 70 مترا، وتم اختتام الجولة بزيارة لأهالى كفر عطا التابعة للوحدة المحلية ببتمدة استجابة للشكوى المقدمة وذلك فى إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين فى الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها.
نائب محافظ القليوبية تتفقد عددا من المشروعات الخدمية ببنها
نائب محافظ القليوبية تتفقد عددا من المشروعات الخدمية ببنها
نائب محافظ القليوبية تتفقد عددا من المشروعات الخدمية ببنها
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