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محافظات

فحص 250 ألف مواطن بالقليوبية بمبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية استمرار العمل في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التي يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي" من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ورعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم فحص 250 ألف مواطنا ومواطنة من مستهدف المبادرة بالقليوبية خلال 3 أسابيع من المبادرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن المبادرة بمحافظة القليوبية تستهدف فحص مليون و167 ألف و383 مواطنا ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عاما وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق الـ40 عاما كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

واستطرد أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بالإضافة إلي القوافل العلاجية وذلك من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء.
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