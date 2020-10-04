محافظ القليوبية يتفقد المشروعات في كفر شكر وطوخ.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المشروعات في مجال( مياه الشرب - الصرف الصحي ) بمدن كفر شكر وطوخ .









واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة صرف صحي كفر عامر رضوان بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر، حيث تم الانتهاء من خط الطرد وأيضا الشبكات وذلك على مساحة 400 متر مربع بتكلفة إجمالية ٣٦ مليون جنيه، ثم تفقد محطة معالجة الصرف الصحي ببرقطا بطاقه ٧٥٠٠م٣ / يوم بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون جنيه.





وتشمل المرحلة الأولى إنشاء المباني الإدارية والخدمية ووحدة المعالجة وعدد 20 حوض تجفيف، كما تم تفقد مشروع محطة رفع صرف صحي بعزبة الشيخة فاطمة التابعة لكفر عزب غنيم والمقامة على مساحة 400 متر مربع.





كما تم الانتهاء من تشطيب الأعمال وتقدر تكلفه المحطة بحوالى 16 مليون جنية وتشمل (خط الطرد – شبكات الانحدار- المحطة) وتخدم عزب غنيم وقرية بقشو وقرية الشيخة فاطمة.





كما تفقد المحافظ توسعات محطة مياه طوخ (العبادلة) طاقة 69 ألف م3/يوم (1600 لتر/ثانية) بتكلفة 100 مليون جنيه لتصبح الطاقة الإجمالية بعد التوسعات 138 ألف م3/ يوم مؤكدا على سرعة الانتهاء من الاعمال.





وفى هذا الاطار تفقد الهجان توسعات محطه معالجه صرف صحي امياي طاقه 10الاف م3/يوم بتكلفه 150مليون جنيه تخدم قري (برشوم - السيفا -الصالحيه ) والمتوقع الانتهاء بالمشروع ٣٠/٩/٢٠٢١

وشدد المحافظ على سرعة الآنتهاء من هذه المشروعات فى الموعد المحدد له، موجها بسرعة حصر المشروعات المتعثرة الخاصة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء فورا فى اتخإذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيلها لتقديم الخدمة لأهإلى المحافظة.





اختتم الهجان الجولة المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجري تنفيذها بمدينة طوخ، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، حيث تستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 77 كم وبتكلفة قدرها 255 مليون جنية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى.





وتابع المحافظ الأعمال بترعة السبيل زمام هندسة ري طوخ فى المسافة من الفم حتى النهاية بطول 1.720 زمام 1000 فدان وتكلفة تصل الى 3458250 جنيه أكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.





واضاف أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، حيث ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.





وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسؤولي الري ورؤساء المراكز والقرى.