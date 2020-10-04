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محافظات

حملة لإزالة الإشغالات بشوارع كفر شكر .. صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
رفع الاشغالات
رفع الاشغالات
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لإزالة الإشغالات وتنظيم حركة المرور والسير أمام مدخل السوق ودلتا ماركت لسهولة حركة المواطنين والقضاء على الزحام والتكدسات بالمنطقة بأكملها وإخلائها من الإشغالات.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس المدينة أن الحملة استهدفت تنظيم حركة السير والمرور أمام مدخل السوق والقضاء على الإشغالات، ووقوف التوك توك المخالف الذى كان يتسبب فى تعطيل حركة الطريق ومصالح الأهالي.

أوضح  رئيس المركز والمدينة أنه تم منع كافة البائعين من افتراش بضاعتهم فى الطريق العام والالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل السوق وعدم الخروج عنها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين.

وأشار إلى أن مجلس المدينة بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والتموين والبيئة حملة مكبرة موسعة استهدفت محلات الجزارة وثلاجات الحفظ ومحلات بيع الدواجن والأسماك والأغذية والسلع الأساسية.

وتابع أن الحملة تهدف إلى ضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى استمرار حملات المرور على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية بالأسواق والمحلات وثلاجات حفظ الأغذية واللحوم بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة بهدف الوقوف على مدى صحة المنتجات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى وتاريخ الصلاحية وجودة السلع الغذائية حفاظا على الصحة العامة لأهالينا المواطنين.
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع كفر شكر .. صور
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع كفر شكر .. صور
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع كفر شكر .. صور
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