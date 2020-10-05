رئيس مياه القليوبية: تكثيف لجان التحصيل واتخاذ الإجراءات تجاه الممتنعين عن السداد .. صور

شملت الزيارة جولة مفاجئة بعدد من مواقع العمل بالفرع، واجتمع بعدد من العاملين بالفرع لمناقشة اعمال الصيانة وتكثيف لجان التحصيل واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الممتنعين عن السداد.

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وكان رئيس مجلس الإدارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية قد عقد اجتماعا لمناقشة استعدادات الشركة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء .



وذلك بحضور رئيس قطاع الصيانة والتشغيل ورئيس قطاع المشروعات، ومدير الإدارة العامة للحملة الميكانيكية ومديرى الأفرع على مستوى محافظة القليوبية.



وخلال الاجتماع ، تم استعراض خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية ، والإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.



وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية، أنه جارى العمل حاليا على تنفيذ غرف لتجميع مياه الأمطار وتدبير التمويل المالي اللازم لتلك الأعمال، مشددا على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة والتأكد من عملها بكامل طاقتها.



وأكد على ضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

