AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مياه القليوبية: تكثيف لجان التحصيل واتخاذ الإجراءات تجاه الممتنعين عن السداد .. صور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قام المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بتفقد سير العمل بفرع الخصوص، شملت الزيارة جولة مفاجئة بعدد من مواقع العمل بالفرع، واجتمع بعدد من العاملين بالفرع لمناقشة اعمال الصيانة وتكثيف لجان التحصيل واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الممتنعين عن السداد.

وكان رئيس مجلس الإدارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية قد عقد اجتماعا لمناقشة استعدادات الشركة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء .

وذلك بحضور رئيس قطاع الصيانة والتشغيل ورئيس قطاع المشروعات، ومدير الإدارة العامة للحملة الميكانيكية ومديرى الأفرع على مستوى محافظة القليوبية.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية ، والإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية، أنه جارى العمل حاليا على تنفيذ غرف لتجميع مياه الأمطار وتدبير التمويل المالي اللازم لتلك الأعمال، مشددا على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وأكد على ضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.
رئيس مياه القليوبية: تكثيف لجان التحصيل واتخاذ الإجراءات تجاه الممتنعين عن السداد .. صور
رئيس مياه القليوبية: تكثيف لجان التحصيل واتخاذ الإجراءات تجاه الممتنعين عن السداد .. صور
رئيس مياه القليوبية: تكثيف لجان التحصيل واتخاذ الإجراءات تجاه الممتنعين عن السداد .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجاهد يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعداد لانتخابات الشيوخ

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة موسم الأمطار

شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى تستعد لاستقبال فصل الشتاء

محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الشتاء

تعرف على استعدادات المدن الجديدة لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار آيفون 12 الجديد.. قبل طرحه بأيام

كيف تناولت الصحف الإنجليزية إهانة ليفربول على يد أستون فيلا في البريميرليج؟

بسبب المنتخب.. تعثر صفقة انتقال مجدي أفشة للدوري الإسكتلندي

شاهد.. انفجار ضخم غرب العاصمة الليبية طرابلس

تخفيض جديد على أرخص سيارة في مصر سوزوكي ألتو suzuki alto.. صور

منى قوت.. فتاة تحدت الصعاب بملابس الرجال لطلوع النخيل.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور

أعراض كورونا تجبر مريضة على البقاء طريحة الفراش 7 أشهر

تخفيض جديد على أرخص سيارة في مصر سوزوكي ألتو suzuki alto.. صور