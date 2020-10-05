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رياضة

ربيع ياسين: لست مقتنعا بـ فايلر.. واختيار موسيماني جريء من إدارة الأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:23 م
فايلر وموسيماني
فايلر وموسيماني
محمد رشاد
يرى ربيع ياسين نجم النادي الأهلي الأسبق، أن فايلر المدير الفني  السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء  لم يكن لديه أي جديد ليقدمه للفريق قبل رحيله.

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: اي مدرب يتعاقد معه الاهلي سوف ينجح لنجاح المنظومة.

واردف: لم اكن مقتنع بفايلر على الناحية الفنية، لم يكن لديه أي جديد يقدمه للاحمر، والفريق معه لم يظهر اي ابداع.
  
وأتم كلماته معلقا على اختيار موسيماني مديرا فنيا للأحمر: "اختيار جريء جدا".

وفاز منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين على نادي الأميرية بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي. 

سجل ثنائية منتخب الشباب حسام أشرف ويوسف لبيب ، كما منح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة على مدار الـ90 دقيقة. 


وبدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: السيد عطية

الدفاع: مؤمن عوض وحسام عبد المجيد ومحمد سمير ومحمد أشرف.

الوسط: ياسين مرعي وعبد الرحمن عشري ويوسف حسن وحسام أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل وأحمد أشرف.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته غدا الثلاثاء على الملعب الفرعي في استاد القاهرة استعدادا للمباراة الودية المقررة يوم الخميس المقبل أمام وادي دجلة.


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