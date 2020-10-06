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سيارات

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف

يعشق العديد من الأشخاص السيارات القديمة والكلاسيكية، ويهون جمعها وتعديلها أو الحفاظ عليها كما هى بأصلها، واليوم قام أحد الأشخاص بعرض سيارة بيك اب فورد اف 1  موديل عام  1948 للبيع.


وقام صاحب الإعلان بتعديل العديد من أجزاء السيارة فورد F-1  موديل عام  1948، وعرضها للبيع مقابل 27،995 دولارًا.


وتم تعديل مقدمة السيارة فورد F-1 ، بوضع واجهة سلسلة F أكثر حداثة والتي تتعارض مع الهيكل المنتفخ لطراز 1948، ومصابيح أمامية مختلفة وشبكة جديدة واكصدام كروم مفصل حسب الطلب.


ووضع إطارات مقاس 17 بوصة ذات اللون الأسود اللامع والكروم، ومقابض الأبواب، والمصابيح الخلفية المخصصة، وظلال زرقاء مخصصة تزيد من المظهر الفريد.


وتزويد شاحنة فورد F-1  بأجهزة فتح الأبواب عن بعد، بالاضافة الى الفينيل "البحري" عبر المقاعد والأجزاء السفلية من ألواح الأبواب، و نوافذ كهربائية، وستيريو AM / FM / CD ونظام تكييف هواء متجدد.


ووضع محرك V8 بسعة 5.0 لترات يستنشق بشكل طبيعي ويتضمن مشعاع من الألومنيوم Griffin ورؤوس ونظام عادم مزدوج X-pipe ،و تحتوي الشاحنة أيضًا على نظام تعليق أمامي مستقل ، و ملفات قابلة للتعديل، و توجيه معزز ، ومكابح قرصية أمامية ، وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور
تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور
تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور
تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور
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