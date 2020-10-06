"اتكلم مصري".. نواب البرلمان يشيدون بمبادرة وزارة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج.. ويؤكدون على تأثيرها الإيجابي وربطهم بوطنهم الأصلي

نائبة عن المصريين بالخارج: مبادرة وزارة الهجرة "إتكلم مصري" ستعمل على ترسيخ اللغة لديهم

برلماني: المبادرة ستعمل على ربط أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر

برلماني: اتكلم مصري سيكون لها أثر إيجابي على أبناء المصريين بالخارج وانتمائهم لوطنهم





أيد نواب البرلمان تصريحات السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي أعلنت فيها التعاون مع مؤسسة نهضة مصر، قائلة: "بدأنا في عمل برامج ووضعناها على الموقع الرسمى لوزارة الهجرة لتعليم اللغة المصرية البسيطة".

وتابعت: "الأولاد عندما يأتون من الخارج فى الاجازات لا يستطيعون التواصل مع أهلهم ويحدث حالات من التمرد والضحك والاستهانة بهؤلاء الأطفال".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى ام سى ، أن تنفيذ البرامج يهدفة لتعلم اللغة بطرق بسيطة " لكى يشعر المستقبل ان انت منى وانا منك "





أثنت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج على مبادرة وزيرة الهجة الدكتورة نبيلة مكرم لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية بالمشاركة مع مؤسسة نهضة مصر تحت عنوان " إتكلم مصري"





وأضافت عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج فى تصريحات خاصة ، أن المبادرة ايجابية وفي صالح اولادنا وستعمل على ترسيخ اللغة لدي أبناء المصريين الإ "إتولدوا" خارج مصر فى دول اوروبا وامريكا والدول التى لا تتحدث اللغة العربية كلغة أم .





وفي السياق ذاته وصف النائب معتز السعيد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج مبادرة وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية بالمشاركة مع مؤسسة نهضة مصر تحت عنوان " إتكلم مصري" بانها ستعيد لم شمل ابناء المصريين بالخارج بوطنهم الام وبعائلاتهم المصرية





وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، أن مبادرة "إتكلم مصري" ستعمل على ربط الجذور بين أبناء الجيل التاني والتالت لابناء المصريين بالخارج ووطنهم الأم مصر.





وتابع السعيد ، أن مبادرة اتكلم مصري ستكون فى صالح أبناء المصريين بالخارج حتى لو لديهم جنسيات أخري فالدم المصري سيظل يجري في عروقهم وهي ترسيخ اللغة لديهم وسيكون لها اثر إيجابي على ابناء المصريين بالخارج وإنتمائهم لوطنهم الام





ومن جانبة قال النائب حمدى سعد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج مبادرة وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية بالمشاركة مع مؤسسة نهضة مصر تحت عنوان " إتكلم مصري" لربط الجذور بين أبناء المصريين بالخارج وعائلاتهم بمصر





وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المبادرة ستعمل علي ربط ابناء الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر لافتا أن اللغة بتقرب كتير بين أبناء الشعوب





وأكد سعد ، أن أبناء المصريين بالخارج الذين ولدوا فى الدول الأجنبية لديهم مشكلة عدم قدرة على التحدث باللغة العربية وأيضا مشكله فى التحدث باللهجة المصرية وهذه المبادرة ستساهم فى حل تلك الأزمة التى تواجه المصريين بالخارج عند زيارة مصر.





وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن تعليم اللغة البسيطة يتعرف من خلالها على معلومات تخص البلد ، متابعة :" يعرف يعنى ايه اسمرات ، او يعنى ايه يحارب فى سيناء وطعمية ومسقعة" .





وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه " مهم ان الولاد تقرب مننا ليكون هناك حلقة تواصل معنا حتى لا يشعر أنه غريب عنا " ، منوهة إلى أن يوم الثلاثاء القادم هناك اجتماع مع وزير الثقافة لتعميق الهوية والانتماء للدولة المصرية مع أبناء المصريين فى الخارج.