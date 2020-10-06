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مرأة

هاندة ارتشيل تخطف أنظار متابعيها بإطلالة صيفية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:24 ص
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
آية التيجي
حرصت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" على نشر صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

 .وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي كاش مايوه باللون اللبني بأكمام طويلة، وأزرار من المنتصف و قامت بوضع حزام باللون البين حول خصرها،  وهو ما أبرز أنوثتها وجمالها بشكل كبير

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وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وبدا وكأنه مبللا، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، والآي شادو والماسكرا لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف هاندة ارتشيل  في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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