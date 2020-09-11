بإطلالة عفوية.. هاندة أرتشيل تشارك متابعيها صورا مع عائلتها

هاندة أرتشيل

عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة عفوية وطبيعية من منزلها مع عائلتها وابنتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وتركت

شعرها منسدلا على اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي