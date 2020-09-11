بإطلالة عفوية.. هاندة أرتشيل تشارك متابعيها صورا مع عائلتها

شاركت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بطلة مسلسل انت اطرق بابي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة عفوية وطبيعية من منزلها مع عائلتها وابنتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا على اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي ، وهو ما أبرز من رقة ملامحها.
وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي هوت شورت جينز باللون الأزرق السماوي الفاتح مع توب باللون الأبيض المخطط باللون البينك، وهو ما أبرز من أنوثتها وجمالها بشكل كبير
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وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا على اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي ، وهو ما أبرز من رقة ملامحها.
ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج او ارتداء الاكسسورات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..