عصام والي: محطة "نبع" مجهزة لتتعامل فورًا مع أي اضطرابات في تشغيل الطلمبات

قال المهندس عصام والي مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: أن كل محطة من محطات رفع المياه خاصة محطة نبع، مجهزة بشيء يطلق عليه أجهزه الحماية.

وأضاف المهندس عصام والي خلال فضائية إكسترا نيوز: أن هذه الطلمبات تعمل بقدرات عالية جدا وبالتالي أي اضطراب في التيار الكهربائي أو أي اضطراب في أي من مدخلات التي تشغل هذه الطلمبات فمن الممكن أن تعمل مشكلة كبيرة.

وتابع مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: فنحن نتحدث عن وسائل حماية كهربائية وميكانيكية لهذه الطلمبات للحفاظ عليها، كما أن هناك دائما خطه صيانة دورية لهذه الطلمبات،بالإضافة الى توفير القدرات المطلوبة للتشغيل، فهم 9 طلمبات من 11 وبالتالي يوجد اثنين طلمبة ستاند باي، فعند عمل إجراءات صيانة لاي طلمبة من الطلمبات فيوجد أخرى تعمل مكانها، بضمان كفاءة تشغيل بنسبة 100%.