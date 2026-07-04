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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عصام والي: محطة "نبع" مجهزة لتتعامل فورًا مع أي اضطرابات في تشغيل الطلمبات

المهندس عصام والي مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
المهندس عصام والي مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
شيماء جمال

قال المهندس عصام والي مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: أن كل محطة من محطات رفع المياه خاصة محطة نبع، مجهزة بشيء يطلق عليه أجهزه الحماية.

وأضاف المهندس عصام والي خلال فضائية إكسترا نيوز: أن هذه الطلمبات تعمل بقدرات عالية جدا وبالتالي أي اضطراب في التيار الكهربائي أو أي اضطراب في أي من مدخلات التي تشغل هذه الطلمبات فمن الممكن أن تعمل مشكلة كبيرة. 

وتابع مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: فنحن نتحدث عن وسائل حماية كهربائية وميكانيكية لهذه الطلمبات للحفاظ عليها، كما أن هناك دائما خطه صيانة دورية لهذه الطلمبات،بالإضافة الى توفير القدرات المطلوبة للتشغيل، فهم 9 طلمبات من 11 وبالتالي يوجد اثنين طلمبة ستاند باي، فعند عمل إجراءات صيانة لاي طلمبة من الطلمبات فيوجد أخرى تعمل مكانها، بضمان كفاءة تشغيل بنسبة 100%.

عصام والي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة محطات رفع المياه محطة نبع الطلمبات

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