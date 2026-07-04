أسهل طريقة لترخيص المحلات التجارية 2026

يعد الحصول على ترخيص محل تجاري من الإجراءات الأساسية التي يجب استكمالها قبل بدء أي نشاط تجاري، إذ يضمن لصاحب المشروع ممارسة نشاطه بصورة قانونية وفقا لأحكام قانون المحال العامة، الذي ينظم ضوابط إصدار التراخيص وآليات تشغيل المحال في مختلف المحافظات.

ويزداد اهتمام المواطنين ورواد الأعمال بالتعرف على إجراءات استخراج رخصة محل تجاري، والمستندات المطلوبة لإنهاء الترخيص، خاصة مع توسع الدولة في تقديم الخدمات الحكومية

إلكترونيا لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.

استخراج رخصة محل تجاري

استخراج رخصة محل تجاري إلكترونيا

يمكن استخراج تراخيص المحال التجارية داخل المدن الجديدة، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات عبر المنصة الرقمية، دون الحاجة إلى التردد المتكرر على المراكز التكنولوجية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

أبرز الأنشطة التي تستلزم الحصول على ترخيص

تختلف متطلبات الترخيص وفقا لطبيعة النشاط التجاري، ومن أبرز الأنشطة التي يشترط لها استخراج تراخيص:

الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

المقاهي والكافيتيريات.

محلات صيانة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

مكاتب تنظيم الرحلات والسياحة والدعاية والإعلان.

المكتبات ومحلات التصوير.

محلات بيع الذهب والفضة وورش تصنيع وتركيب المجوهرات.

محلات بيع الورق والكرتون والأدوات والمواد المكتبية.

استخراج رخصة محل تجاري

الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص محل تجاري

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية التابعة لجهاز المدينة المختص، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

آخر إيصال سداد من البنك.

موافقة الحماية المدنية بعد استيفاء الإجراءات وسداد الرسوم المقررة.

خطاب من الشركة المالكة للمشروع، في حالة المشروعات الاستثمارية.

مستندات السلامة والصحة المهنية والبيئة والأمن الصناعي.

التنمية، بما يشمل رسوم النظافة والإشغالات.

موافقةموافقة الجهات الأمنية على تركيب كاميرات المراقبة.

صورة من عقد البيع أو الإيجار.



5 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بمقياس رسم 1:50.

مسقط أفقي للمحل بعد الانتهاء من أعمال التجهيز.

ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية لصاحب النشاط والعاملين.

السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

بطاقة رقم قومي سارية لصاحب النشاط، أو مستند يوضح الشكل القانوني للشركة.

محضر استلام الوحدة من الجهة المالكة.

آخر إيصال سداد لرسوم الحماية المدنية.

موافقة الجهات الأمنية على أنظمة المراقبة.

شهادات صحية للعاملين، بالنسبة للمحال العامة.

صحيفة الحالة الجنائية “فيش وتشبيه” للمدير المسؤول، بالنسبة للمحال العامة.

رخصة البناء إذا كان المحل يقع داخل مول أو مركز تجاري.

ملف بلاستيكي “أكلاسير” مقاس 4 سم لحفظ المستندات عند التقديم بالمركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة.

استخراج رخصة محل تجاري

ويضمن استيفاء جميع المستندات والاشتراطات القانونية سرعة فحص الطلب والانتهاء من إجراءات إصدار الترخيص، بما يسمح لصاحب النشاط ببدء مزاولة أعماله بصورة قانونية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لتشغيل المحال التجارية.