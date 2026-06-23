الصور الأولى.. حريق يلتهم محل صيانة موبايلات بالإسماعيلية والحماية المدنية تتدخل

شهدت محافظة الإسماعيلية، اندلاع حريق داخل أحد محال صيانة الهواتف المحمولة، وسط حالة من الاستنفار بين الأهالي، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران.

وتُظهر الصور الأولى من موقع الحادث تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من داخل المحل، بينما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال والعقارات المجاورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لتأمين المواطنين وتسهيل أعمال الإطفاء، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال المعاينة والفحص للوقوف على أسباب الحادث وتقدير حجم الخسائر.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة تداعيات الواقعة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.