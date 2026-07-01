القبض على لص سرق «هاتف محمول» من داخل محل بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل محل هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يونيو الجارى تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من (مدير محل هواتف محمولة "كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر") بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بسرقة هاتف محمول من داخل المحل بأسلوب "المغافلة" .





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى) بمكان تواجده بمحافظة أسيوط ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









