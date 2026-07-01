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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على لص سرق «هاتف محمول» من داخل محل بمدينة نصر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل محل هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يونيو الجارى تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من (مدير محل هواتف محمولة "كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر") بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بسرقة هاتف محمول من داخل المحل بأسلوب "المغافلة" .


 

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى) بمكان تواجده بمحافظة أسيوط ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى هواتف محمولة

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