بسبب خلافات مالية.. القبض على شخص تعدى على شقيقه بعصا خشبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب والتلويح بعصا خشبية كانت بحوزته بالقليوبية.







بالفحص أمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو المُشار إليه (مالك محل ساعات - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28/ الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وشقيقه (سائق "له معلومات جنائية") تعدى خلالها الأخير عليه بالسب والتلويح بعصا خشبية كانت بحوزته لخلافات ماليه بينهما.





أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





