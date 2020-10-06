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فن

تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
تامر حسنى فى العرض
تامر حسنى فى العرض الخاص لـ الخطة العايمة
أحمد إبراهيم
حرص كل من تامر حسنى وشريف رمزى وشيكو على حضور العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" الذى اقيم منذ قليل داخل إحدى السينمات. 

وجاء حضور تامر حسنى ليهنئى فريق العمل على الفيلم الجديد والذى اشاد به ولقى إعجاب. 

كما شهد العرض الخاص نجمى النادى الأهلى أيمن اشرف واحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر. 

حرص عدد من أبطال مسرح مصر على تهنئة كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة" الذى يقام حاليا العرض الخاص له فى إحدى دور العرض. 

وبدا العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل احدى السينمات والذى يشهد حضور جميع ابطال الفيلم.

وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص. 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.
تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة
تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة
تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة
تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة
تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة
تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة
تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة
تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة
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