أخبار الفن.. عدسات ياسمين صبري شكل تاني.. رقصة زوجة محمد رمضان.. حالة جومانا حرجة.. سر غياب عادل إمام عن حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:





نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا لها في إطلالة جذابة خاصةً بعد ارتدائها عدسات لاصقة عسلية أبهرت بها متابعيها.





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو لزوجة الفنان محمد رمضان وهى ترقص فى حفلته الأخيرة بالشيخ زايد.





كشفت الفنانة جومانا مراد عن مفاجأة من العيار الثقيل معلنة مرورها بأيام صعبة في حياتها الخاصة بعد انتهائها من مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان الماضى.





نشر الفنان أحمد فهمى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه مشاركته فى تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد.



